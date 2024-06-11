Німецькі компанії планують інвестувати в Україну — Finance.ua
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Німецькі компанії планують інвестувати в Україну

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Німецькі компанії, що працюють в Україні, висловили обережний оптимізм щодо економічної ситуації в країні. Понад 40% організацій планують фінансові вкладення попри війну.
Видання Manager magazin пише, що згідно з опитуванням, 43% зі 142 компаній, опитаних у квітні та травні, планують нові інвестиції. 42% опитаних очікують поліпшення економічної ситуації в Україні протягом наступних 12 місяців, а 10% - погіршення.
Як можливості компанії назвали:
  • доступ на ринок;
  • наявність кваліфікованої робочої сили;
  • участь у програмах із відновлення України.
Як перешкоди опитані компанії назвали:
  • війну;
  • ризики для безпеки своїх співробітників;
  • корупцію на місцях.
Крім того, зазначається, що український закон про мобілізацію обмежить доступність робочої сили.
Уряд Німеччини також хоче створити для України довгострокову перспективу, організувавши конференцію з відновлення. Конференція, в якій візьмуть участь 2000 осіб, призначена насамперед для об'єднання зацікавлених сторін із бізнесу, суспільства та місцевих органів влади.
Уряд Німеччини хоче розширити наявний фонд економічного розвитку до державного банку розвитку, щоб стимулювати інвестиції. Берлін також хоче надати компаніям, що беруть участь, та інвесторам огляд наявних програм фінансування. Планується також укласти довгострокові угоди про підготовку кваліфікованої робочої сили.
За матеріалами:
РБК-Україна
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