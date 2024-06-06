НКЦПФР представила платформу для українського інвестора — Finance.ua

НКЦПФР представила платформу для українського інвестора Сьогодні 16:45 — Фондовий ринок

НКЦПФР представила платформу для українського інвестора

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку представила оновлений проєкт Внесок . Він спрямований на підтримку економіки, українського інвестора та громадян як під час війни, так і упродовж подальшого відновлення країни.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

«Ми значно розширили проєкт Внесок, в якому хочемо показати наскільки важлива фінансова освіченість та своєчасне інформування про шахрайські схеми для благополуччя наших громадян», - повідомив Руслан Магомедов, голова НКЦПФР.

Надалі його будуть розвивати та доповнювати.

Про сайт

Внесок — це лендінг, де зібрана корисна та потрібна інформація для українського інвестора, для громадян, які цікавляться сферою інвестицій, а також для учасників ринків.

Які напрямки охоплює проєкт

«Державні облігації» — допомагають державі протистояти всім викликам, які стоять перед нею сьогодні. Ефективний інструмент, яким може скористуватись кожен українець.

«Освічений» дає можливість дізнатись простою мовою про ринки капіталу, його складові та діяльність учасників цього ринку.

«Захист інвесторів» — інформація про сумнівні інвестиційні проєкти, допомога у захисті від шахрайства та поради про те, як почати інвестувати.

Veleten та «Облік часток товариств» — нові технологічні продукти на ринках капіталу, які розробив Національний депозитарій України. Покликані захистити права власності українських підприємців та права міноритарних акціонерів.

Довідка Finance.ua:

якщо ми хочемо в щось інвестувати, то маємо й орієнтуватися на наші власні емоції. Це важливий показник, та не єдиний. Такої думки дотримується засновник консалтингової компанії SPE-Consulting, СЕО Школи розвитку SPE, CEO коінвестингової Платформи інвестиційних рішень — Роман Кушнір;

уявімо ситуацію, ви маєте 50 тисяч гривень, котрі плануєте інвестувати в криптовалюту. Цілі зрозумілі - примножити та зберегти. Але з чого починати, якщо ви ще зовсім не знайомі з ринком криптовалют? Як зробити таку інвестицію та уникнути надлишкових ризиків? Як досягти поставлених цілей — розповідаємо тут.



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