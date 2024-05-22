Орієнтуватися в криптовалюті та заробляти на ній — різні речі, — думка експерта Сьогодні 17:45 — Криптовалюта

Орієнтуватися в криптовалюті та заробляти на ній — різні речі, — думка експерта

Якщо ми хочемо в щось інвестувати, то маємо й орієнтуватися на наші власні емоції. Це важливий показник, та не єдиний. Такої думки дотримується засновник консалтингової компанії SPE-Consulting, СЕО Школи розвитку SPE, CEO коінвестингової Платформи інвестиційних рішень www.investor.org.ua — Роман Кушнір.

Під час Invest Talk Summit-2024 експерт зазначив, що варто орієнтуватися на ті показники, в основі яких ми можемо знайти майбутню дохідність, поточну недооціненість, або ті ризики, яких ми для себе поки що не бачимо. Це, якщо говорити суто про цифри.

«Якщо ми не вміємо структурувати інформацію, то шансу на те, що ми будемо добре інвестувати, на мою думку, немає», — каже Кушнір.

Щодо криптовалют, то Кушнір дотримується думки, що орієнтуватися в криптовалюті та заробляти на ній — різні речі. Утім, на думку експерта, порівнювати проєкти в криптовалюті неможливо, бо десь він може бути більш популярним, а десь менш. А от аналізувати криптовалюту — можна.

«Це вигляд криптовалюти як певного бізнесу. Продуктом криптопроєкту екосистемного, який ми аналізуємо, є в першу чергу блок створеної інформації, за яким можна прослідкувати всі транзакції. Серед тих показників, які ми аналізуємо, — це класифікація, бо з неї все починається. В нашому випадку ми прокласифікували проєкти екосистеми та намагаємося знаходити саме екосистеми. Тобто, ті криптопроєкти на основі яких інші компанії роблять свої проєкти. Ті, яких не видно», — сказав Кушнір.

Він додав, що аналізує близько десяти показників, які стосуються капіталізації та які стосуються історії ціни. Також аналізує інвесторів, які вкладали в цей проєкт, скільки цих інвесторів було і наскільки ці інвестори високого рівня. Підсумовуючи, Кушнір зазначив, що є сенс інвестувати лише в те, чого ви навчитесь. Якщо ви просто вклали та воно десь вистрілило, це добре. Але набагато краще, якщо ви виставили гіпотезу на основі своїх даних, які ви перед тим проаналізували, і на основі результату можете свою попередню гіпотезу покращати або погіршити. Він додав, що цей підхід, зазвичай, працює на довготривалу перспективу, тому що на кожному наступному етапі ви знаєте краще.

«Я вірю, що ми зможемо токенізувати велику кількість активів і зробити, користуючись з них, нашу економіку більш квітучою. І вже насправді зараз пора це робити. Навіть для зовсім невеликих і маленьких бізнесів», — сказав Кушнір.

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