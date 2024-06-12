Мінекономіки представило в Берліні 95 інвестпроєктів на $27 млрд — Finance.ua

Мінекономіки представило в Берліні 95 інвестпроєктів на $27 млрд Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Мінекономіки представило в Берліні 95 інвестпроєктів на $27 млрд

Міністерство економіки України представило Інвестиційний гайд України на Конференції з відновлення України — 2024 у Берліні. У документі міститься ключова інформація для інвесторів, експертів та аналітиків, які цікавляться економічною політикою, відновленням та інвестиційною діяльністю в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Про Інвестиційний гайд

Документ окреслює пріоритетні для Уряду сектори, а також зосереджується на розвитку переробної промисловості з метою усунення прогалин в експортній логістиці та збільшення доданої вартості.

Гайд містить детальний огляд ключових секторів — енергетики, транспорту та логістики, агропромислового комплексу, «зеленої» металургії, фармацевтичної галузі та медицини, критичних матеріалів, ІТ, а також приклади інвестиційних проєктів у вказаних секторах. Крім того, гайд детально описує інвестиційний ландшафт України.

Документ також містить 95 інвестиційних проєктів, що потребують близько $27 млрд фінансування.

Інвестиції в Україну

«Щоб наздогнати країни ЄС за рівнем ВВП на душу населення, Україні потрібні інвестиції або передача технологій у розмірі $10−30 млрд на рік протягом наступного десятиліття. Війна не означає ембарго на інвестиції. У 2023 році іноземні інвестори вклали в економіку України $4,25 млрд, що перевищує обсяги 2016−2017 років. Ми маємо продовжувати збільшувати цей показник», — зазначила Юлія Свириденко, міністерка економіки України.

Страхування військових ризиків

«Ми усвідомлюємо виклики та ризики, пов’язані з інвестуванням в Україну під час війни, тому разом з партнерами прагнемо підтримувати інвесторів за допомогою дієвих заходів та стимулів. Серед них — гарантії Ukraine Facility, країн G7, страхування військових ризиків, цільові державні програми підтримки, дерегуляція, податкові пільги та доступне фінансування. Ми запрошуємо інвесторів приєднатися до нас на цьому трансформаційному шляху до стійкого та успішного майбутнього України, сприяючи відновленню та економічному зростанню країни та отримуючи дивіденди від цього», — наголосив Володимир Кузьо, заступник міністра економіки України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв , що Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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