В Украине возобновят один из видов проверок бизнеса, остановленный в начале войны — Finance.ua

В Украине возобновят один из видов проверок бизнеса, остановленный в начале войны
Кабинет министров планирует вернуть проверки бизнеса с соблюдением законодательства о труде. Они были отменены в марте 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства, размещенный на сайте ФПУ для обсуждения.
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«Принятие этого акта обеспечит защиту прав работников, будет способствовать борьбе с теневой экономикой, повышению уровня социальных гарантий и созданию условий для честной и здоровой конкуренции среди работодателей», — говорится в пояснительной записке к проекту.
В частности, предлагается внести изменения в постановление Кабинета министров от 13 марта 2022 г. № 303 «О прекращении мер государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения».
Согласно проекту, предлагается возобновить мероприятия по государственному контролю:
- за соблюдением законодательства о труде по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений,
- достоверного учета выполняемой работником работы и учета затрат на оплату труда.
Предполагается, что во время войны они будут осуществляться по решению Государственной службы по труду в порядке, который определен Кабинетом министров.
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