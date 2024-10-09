Рада поддержала в первом чтении законопроект о перезагрузке системы проверок бизнеса — Finance.ua

Рада поддержала в первом чтении законопроект о перезагрузке системы проверок бизнеса Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Рада поддержала в первом чтении законопроект о перезагрузке системы проверок бизнеса

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 5837, который перезагружает систему проверок бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Цель документа — создать благоприятную среду для ведения бизнеса, развития малого и среднего предпринимательства. Масштабная дерегуляция является частью одной из четырех стратегических целей, принятой правительством Стратегии МСП — восстановление и облегчение ведения бизнеса.

«Дерегуляционный подход Стратегии отвечает целям ЕС по упрощению регуляторной среды и поможет более эффективной работе и росту малого и среднего бизнеса в рамках единого рынка, принципу приоритетного учета потребностей МСП („Think small first“), анализу влияния регулирования на их деятельность», — отметили в Минэкономики.

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В министерстве подчеркнули, что правительство стремится перезагрузить систему проверок, переориентировать господствующий сегодня карательно-репрессивный подход к надзору и контролю на превентивный и риск-ориентированный. Одна из ключевых целей — внедрить сбалансированную, прозрачную систему, которая гарантировала бы дальнейшее формирование благоприятного бизнес-климата и среды для развития бизнеса. Но одновременно защищала бы интересы государства и людей.

Что предусматривает законопроект

Добровольное страхование гражданской ответственности за работу предпринимателей. Для застрахованных предпринимателей с средней и незначительной степенью риска уменьшится количество плановых проверок.

Аудит деятельности предпринимателей как упредительная мера. Предприниматели могут привлекать к такому аудиту специалистов органа контроля или независимой организации. Выявленные правонарушения можно будет исправить, при этом штрафные санкции в отношении бизнеса не будут применяться. Положительное заключение аудита позволит уменьшить количество плановых проверок в полтора раза:

период между проверками увеличится для высокой степени риска с 1 до 1,5 лет;

среднего — с 3 до 4,5 лет;

незначительного — с 5 до 7,5 лет.

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Создание в органах контроля института общественных советов по вопросам государственного контроля с участием представителей бизнеса. Привлечение общественности к рассмотрению жалоб предпринимателей повысит объективность и публичность такого рассмотрения, снизит нагрузку на суды путем досудебного рассмотрения жалоб.

Расширение и усовершенствование функционала Инспекционного портала. К примеру, меры контроля и обмен документами будут осуществляться в электронной форме. Вводится е-кабинет для предпринимателей с возможностью подачи жалобы и отказа от комплексной проверки через е-систему и т. д. Автоматизация процессов позволит экономить время и ресурсы предпринимателей и государственных органов.

Законопроект вводит ответственность руководителя органа контроля за несоблюдение подчиненными процедурных требований и дисциплинарную ответственность должностных лиц органа контроля, если суд подтвердит незаконность решения этого контроля.

В то же время, документ усиливает защиту прав граждан и стимулирует бизнес быть ответственным путем ликвидации неблагополучных схем избежания законных проверок.

Справка Finance.ua:

правительство поддержало план мер по дерегуляции в сентябре 2024 года. План утвержден на реализацию реформы «Улучшение регуляторной среды» в рамках Ukraine Facility, а также планов выполнения рекомендаций Еврокомиссии по Пакету расширения ЕС в 2023 году и приоритетным действиям правительства на 2024 год. В общей сложности в плане около 100 задач и 140 пошаговых мер, направленных на упрощение условий ведения предпринимательской деятельности.

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