Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать — Finance.ua
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Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать

Личные финансы
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Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать
Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать
Налогоплательщики, включенные в план-график осуществления документальных проверок на 2024 год, начали получать на электронную почту уведомления от псевдоналоговиков. Эксперты объяснили, как работает мошенническая схема и что следует делать.
Об этом говорится в сообщении одного из управлений Государственной налоговой службы.
Как отмечают в главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области, участились случаи совершения мошеннических действий неизвестными якобы от имени структурных подразделений ГНС. Целью мошенников является завладение деньгами предпринимателей.

Как работает мошенническая схема

Схема заключается в том, что налогоплательщикам, ранее включенным в план-график осуществления документальных проверок налогоплательщиков на этот год, присылают на электронную почту письма псевдоналоговики с предложением за деньги «решить вопросы» с проверками.
Налоговики призвали бизнес уведомлять о подобных случаях правоохранительные органы, поскольку не имеют отношения к подобным рассылкам.
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«Обращаем внимание, что налоговики не причастны к отправке указанных писем! Действия этих лиц противоправны. Руководство Главного управления ГНС в Винницкой области призывает уведомлять о таких случаях правоохранительные органы. Будьте бдительны и не дайте мошенникам воспользоваться Вашим доверием», — отметили в Налоговой службе.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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