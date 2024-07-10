Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать
Налогоплательщики, включенные в план-график осуществления документальных проверок на 2024 год, начали получать на электронную почту уведомления от псевдоналоговиков. Эксперты объяснили, как работает мошенническая схема и что следует делать.
Об этом говорится в сообщении одного из управлений Государственной налоговой службы.
Как отмечают в главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области, участились случаи совершения мошеннических действий неизвестными якобы от имени структурных подразделений ГНС. Целью мошенников является завладение деньгами предпринимателей.
Как работает мошенническая схема
Схема заключается в том, что налогоплательщикам, ранее включенным в план-график осуществления документальных проверок налогоплательщиков на этот год, присылают на электронную почту письма псевдоналоговики с предложением за деньги «решить вопросы» с проверками.
Налоговики призвали бизнес уведомлять о подобных случаях правоохранительные органы, поскольку не имеют отношения к подобным рассылкам.
«Обращаем внимание, что налоговики не причастны к отправке указанных писем! Действия этих лиц противоправны. Руководство Главного управления ГНС в Винницкой области призывает уведомлять о таких случаях правоохранительные органы. Будьте бдительны и не дайте мошенникам воспользоваться Вашим доверием», — отметили в Налоговой службе.
Поделиться новостью