Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать Сегодня 09:12 — Личные финансы

Бизнес получает письма о проверках от псевдоналоговиков — что стоит знать

Налогоплательщики, включенные в план-график осуществления документальных проверок на 2024 год, начали получать на электронную почту уведомления от псевдоналоговиков. Эксперты объяснили, как работает мошенническая схема и что следует делать.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Государственной налоговой службы.

Как отмечают в главном управлении Государственной налоговой службы в Винницкой области, участились случаи совершения мошеннических действий неизвестными якобы от имени структурных подразделений ГНС. Целью мошенников является завладение деньгами предпринимателей.

Как работает мошенническая схема

Схема заключается в том, что налогоплательщикам, ранее включенным в план-график осуществления документальных проверок налогоплательщиков на этот год, присылают на электронную почту письма псевдоналоговики с предложением за деньги «решить вопросы» с проверками.

Налоговики призвали бизнес уведомлять о подобных случаях правоохранительные органы, поскольку не имеют отношения к подобным рассылкам.

«Обращаем внимание, что налоговики не причастны к отправке указанных писем! Действия этих лиц противоправны. Руководство Главного управления ГНС в Винницкой области призывает уведомлять о таких случаях правоохранительные органы. Будьте бдительны и не дайте мошенникам воспользоваться Вашим доверием», — отметили в Налоговой службе.

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