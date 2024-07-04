Налоговое законодательство будут адаптировать к нормам ЕС, — Шуляк Сегодня 16:39

Украине следует принять изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, чтобы НДФЛ зачислялся в местные бюджеты в соответствии с европейской практикой, и усовершенствовать механизм горизонтального выравнивания местных бюджетов.

Об этом заявила глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

По ее словам, это один из 150 индикаторов, без выполнения которых мы не сможем получить 50 млрд евро, предоставляемых по программе Ukraine Facility.

Несмотря на предыдущие достижения, децентрализация остается незавершенным делом в институциональном, законодательном и конституционном плане. Территориальный этап реформы, который предусматривает объединение громад, создание новых районов, успешно завершили в 2020 году, но реформу необходимо продолжить, чтобы обеспечить ее постоянство.

Читайте также Каждую третью гривну бюджетного финансирования нужд ВСУ обеспечила налоговая

«Одним из ключевых мероприятий реформы должно стать принятие изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы относительно усовершенствования механизма зачисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местные бюджеты в соответствии с европейской практикой и усовершенствование механизма горизонтального выравнивания местных бюджетов», — пояснила Шуляк.

Проблематика

Парламентарий также подчеркнула, что вопрос администрирования местных налогов достаточно болезненный для большинства органов местного самоуправления, поскольку на сегодняшний день нет единства в этом вопросе: пригородные объединенные территориальные громады стремятся, чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивался по месту жительства субъекта хозяйственной деятельности, в то время как местные власти настаивают, чтобы уплата производилась по месту ее ведения.

Читайте также: Как платить налоги в Украине в 2024 году

Впрочем, поскольку сегодня нет технической возможности для администрирования НДФЛ по месту жительства — нет механизма регистрации физических лиц, в Парламенте склоняются к варианту уплаты по месту ведения хозяйственной деятельности.

Предсказуемое и адекватное финансирование, отметила Шуляк, необходимо для развития и поддержания возможности на местах внедрять проекты. Поэтому фискальная децентрализация, в частности уплата НДФЛ в бюджеты территориальных громад — критически важный мотивирующий фактор для органов местного самоуправления.

Что именно изменится

Приведение налогового законодательства в соответствие с наилучшими международными практиками будет включать оценку возможностей изменения существующей практики распределения налоговых поступлений там, где проживает налогоплательщик, а не там, где работодатель зарегистрирован. В более общем плане, Украина будет рассматривать возможности улучшения общего процесса фискальной децентрализации и лучшие способы сбалансировать распределение доходов и расходов центральных, местных органов власти и органов местного самоуправления.

Шуляк напомнила, что в плане Ukraine Facility из 50 млрд евро более 1 млрд евро будет направлено на финансирование вопросов восстановления, и эти деньги получат именно громады. Поэтому уже сейчас нужно работать с громадами, чтобы у них было верное планирование, чтобы они четко понимали, что нужно восстанавливать в первую очередь, какие проекты будут относиться к проектам развития.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.