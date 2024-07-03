Каждую третью гривну бюджетного финансирования нужд ВСУ обеспечила налоговая — Finance.ua

Каждую третью гривну бюджетного финансирования нужд ВСУ обеспечила налоговая Сегодня 15:12

Каждую третью гривну бюджетного финансирования нужд ВСУ обеспечила налоговая

Каждую третью гривну бюджетного финансирования нужд ВСУ обеспечила именно Налоговая.

Об этом в рамках телевизионного марафона Единые новости заявил народный депутат, представитель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов.

«За пять месяцев 2024 года от Налоговой в государственный бюджет поступило 482,4 миллиарда гривен, в местные бюджеты — 169,7 миллиарда», — отметил нардеп.

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По его словам, за январь-май 2024 года налогоплательщики Одесщины уплатили 20,8 миллиарда гривен налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Это на 3,9 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Также Леонов заявил, что Одесса демонстрирует ощутимый рост в уплате всех основных налогов в государственный бюджет. Если взять налог на доходы физических лиц, то налогоплательщики Одесщины уплатили в сводный бюджет 10,3 миллиарда гривен. Это на 1,8 миллиарда больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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«А если взять налог на добавленную стоимость, то субъекты Одесской области уплатили в государственный бюджет 3,9 миллиарда гривен этого налога. Это на 1,4 миллиарда больше прошлогодних показателей соответствующего периода.

Это достойный ответ предпринимателей на предложения президента относительно выхода на новый уровень взаимодействия государства и бизнеса. А, с другой стороны, это показатель изменений в работе собственно Государственной налоговой службы", — подытожил Леонов.

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