У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ — Finance.ua

У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ Сегодня 15:45 — Казна и Политика

У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ

В Украине не осталось хороших решений для финансирования Сил обороны.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Банковском форуме от ЭП.

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«На самом деле у нас катастрофическая ситуация с расходами на финансирование для безопасности и обороны. У нас огромная дыра в бюджете, и это, видимо, не десятки миллионов, это сотни миллионов. Это сотни миллиардов, которые нам нужно собрать», — заявил он.

По его словам, нет других решений для финансирования Сил обороны, кроме налогов: сделать детенизацию для этого недостаточно, включать печатный станок и девальвировать гривну чиновники не собираются.

«У нас фактически хороших решений не осталось. И мы с вами должны это осознавать», — заявил он.

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Напомним, Гетманцев ранее уже заявлял , что в финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.

Кабинет Министров готовит предложения по повышению налогов. Пока не известно, какими будут новые ставки налога на добавленную стоимость и военный сбор.

Економічна Правда По материалам:

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