У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ

Казна и Политика
43
У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ
У нас хороших решений не осталось: Гетманцев о налогах на финансирование ВСУ
В Украине не осталось хороших решений для финансирования Сил обороны.
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев на Банковском форуме от ЭП.
Читайте также
«На самом деле у нас катастрофическая ситуация с расходами на финансирование для безопасности и обороны. У нас огромная дыра в бюджете, и это, видимо, не десятки миллионов, это сотни миллионов. Это сотни миллиардов, которые нам нужно собрать», — заявил он.
По его словам, нет других решений для финансирования Сил обороны, кроме налогов: сделать детенизацию для этого недостаточно, включать печатный станок и девальвировать гривну чиновники не собираются.
«У нас фактически хороших решений не осталось. И мы с вами должны это осознавать», — заявил он.
Читайте также
Напомним, Гетманцев ранее уже заявлял, что в финансовом комитете Верховной Рады в ближайшее время ожидают от Кабмина предложения по ставкам отдельных налогов с целью наполнения бюджета.
Кабинет Министров готовит предложения по повышению налогов. Пока не известно, какими будут новые ставки налога на добавленную стоимость и военный сбор.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.