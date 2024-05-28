В Раде спрогнозировали, когда начнется работа над повышением налогов — Finance.ua

В Раде спрогнозировали, когда начнется работа над повышением налогов Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Раде спрогнозировали, когда начнется работа над повышением налогов, unsplash.com

Окончательные параметры повышения военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС) будут известны после июня, активная работа над повышением налогов может начаться в июле.

Об этом в интервью NV рассказал первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

«Окончательные параметры будут известны после июня. То, что не будет хватать денег, я говорил с сентября прошлого года, когда увидел бюджет», — сказал Железняк.

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По его словам, расходы на оборону в прошлом году были ниже по ряду причин, но в этом году они существенно увеличатся из-за инфляции, мобилизации и потребности в оружии. Ранее ожидали, что разрыв бюджета составит около 400 млрд грн, сейчас из-за увеличения расходов цифра может составить 720 млрд грн.

Он отметил, что активная работа по повышению налогов может начаться в июле.

«Даже если налоги будут приняты в августе, во что я не верю, у нас останется всего четыре месяца, чтобы закрыть бюджетную дыру», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

ранее издание Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в правительстве и Верховной Раде сообщило, что из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС);

военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5 до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП. В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%;

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Национальная стратегия доходов на первом этапе не предусматривала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ».



Гетманцев говорит, что на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

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Економічна Правда По материалам:

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