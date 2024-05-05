Сколько налогов и сборов поступило в госбюджет в апреле — Finance.ua

Сколько налогов и сборов поступило в госбюджет в апреле
По оперативным данным, в апреле 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 153,6 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
По итогам апреля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 59,7 млрд грн, в том числе:
- 22,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 34,8 млрд, возмещено — 12,0 млрд грн);
- 16,5 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;
- 11,5 млрд грн — акцизный налог;
- 5,5 млрд грн — рентная плата;
- 3,2 млрд грн — налог на прибыль предприятий.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 48,9 млрд гривен.
Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 129,5% (+35,0 млрд грн), в том числе:
- Государственная налоговая служба — 107,9% (+4,4 млрд грн);
- Государственная таможенная служба — 114,5% (+6,2 млрд грн).
При этом 2,7 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов).
В целом, по оперативным данным, по итогам апреля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 200,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей.
Кроме того, около 40,1 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ поступило в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним, Национальный банк перечислил в Государственный бюджет Украины 38,64 млрд грн из своей прибыли за прошлый год.
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