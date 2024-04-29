Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год — Finance.ua
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Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год

Казна и Политика
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Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год
Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год
Кабинет Министров решил направить 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год в госбюджет.
Об этом говорится в сообщении правительства.
На заседании правительства было решено утвердить распределение чистой прибыли банка за 2023 год и размер годовых дивидендов, которые направляются:
  • 80 процентов чистой прибыли в размере 30 211,7 млн ​​гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5 процентов чистой прибыли в размере 1 888,2 млн гривен — в резервный фонд;
  • 15 процентов чистой прибыли в размере 5 664,7 млн ​​гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
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Напомним, 12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26 млрд гривен и первый транш дивидендов.
В первом квартале 2024 года ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль ПриватБанка по результатам 1 квартала 2024 года составляет 13,86 млрд грн.
По материалам:
Українські Новини
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