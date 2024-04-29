Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год — Finance.ua

Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Кабмин решил направить в госбюджет 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год

Кабинет Министров решил направить 80% прибыли ПриватБанка за 2023 год в госбюджет.

Об этом говорится в сообщении правительства.

На заседании правительства было решено утвердить распределение чистой прибыли банка за 2023 год и размер годовых дивидендов, которые направляются:

80 процентов чистой прибыли в размере 30 211,7 млн ​​гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5 процентов чистой прибыли в размере 1 888,2 млн гривен — в резервный фонд;

15 процентов чистой прибыли в размере 5 664,7 млн ​​гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

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Напомним, 12 февраля 2024 года ПриватБанк перечислил в государственный бюджет налог на прибыль в сумме 26 млрд гривен и первый транш дивидендов.

В первом квартале 2024 года ПриватБанк получил прибыль на 14% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. Чистая прибыль ПриватБанка по результатам 1 квартала 2024 года составляет 13,86 млрд грн.

Українські Новини По материалам:

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