ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки — Finance.ua
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ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки

Фондовый рынок
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ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки
ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки
Крупнейший банк Украины ПриватБанк рассматривает возможность выйти на зарубежные рынки, но окончательного решения пока нет.
Об этом рассказал CEO банку Герхард Бёш в интервью Forbes.
В настоящее время ПриватБанк оценивает целесообразность выхода на рынки Европы.
«Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект», — отметил Беш.
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Перед банком есть две опции, говорит Бёш: сосредоточиться на Украине, где «Приват» уже крупнейший банк, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев.
«Или в Польше, где маржа очень низкая, а конкуренция очень большая», — добавил он.
«Так что мы можем получить? Это только репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, теперь мы международные? Действительно ли мы рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет», — отметил Бёш.
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Определиться с этим вопросом СЕО ПриватБанка надеется до конца года. Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично, заметил он.
«Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем», — подытожил Беш.
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По материалам:
Forbes.ua
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