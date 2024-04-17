ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки — Finance.ua

ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

ПриватБанк до конца года определится с выходом на зарубежные рынки

Крупнейший банк Украины ПриватБанк рассматривает возможность выйти на зарубежные рынки, но окончательного решения пока нет.

В настоящее время ПриватБанк оценивает целесообразность выхода на рынки Европы.

«Даже если это будет только условно Польша, которая достаточно близка во многих отношениях к Украине, это был бы очень большой проект», — отметил Беш.

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Перед банком есть две опции, говорит Бёш: сосредоточиться на Украине, где «Приват» уже крупнейший банк, или попытаться открыться на таких рынках, как Германия, где много украинских переселенцев.

«Или в Польше, где маржа очень низкая, а конкуренция очень большая», — добавил он.

«Так что мы можем получить? Это только репутация, когда мы сможем сказать: смотрите, теперь мы международные? Действительно ли мы рассчитываем на экономическую выгоду? Окончательного ответа пока нет», — отметил Бёш.

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Определиться с этим вопросом СЕО ПриватБанка надеется до конца года. Банк хочет расширить группу клиентов, но это должно быть органично, заметил он.

«Мы не хотим прыгать в бизнесы и рынки, которых мы не понимаем», — подытожил Беш.

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