В ПриватБанке рассказали, смогут ли украинские банки выйти на рынок ЕС — Finance.ua

В ПриватБанке рассказали, смогут ли украинские банки выйти на рынок ЕС Сегодня 17:03 — Фондовый рынок

В ПриватБанке рассказали, смогут ли украинские банки выйти на рынок ЕС

Интеграция Украины в европейский финансовый рынок будет сложной.

Об этом во время мероприятия NV «Европейский путь Украины. Диалоги о будущем» сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

«Этот процесс уже продолжается. У нас законодательство, регулирующее банковскую деятельность в Украине, интегрируется с законодательством ЕС. Многие нормы принимаются. К примеру, Европейская инициатива, связанная с платежной структурой и платежным рынком Украины. Было объявлено, что Украина присоединится к системе платежей СЭП. Сейчас многое делается для того, чтобы эта интеграция была легкой, понятной и быстрой», — подчеркнул Мусиенко.

Читайте также: Изменения в банковской тайне

Также он указал на важность системы Open Banking.

«Это было объявлено Национальным банком, и с августа 2025 года в Украине должен заработать Open Banking. Все эти сервисы помогут и будут упрощать клиентский опыт. Если говорить о том, насколько украинские банки готовы к интеграции с ЕС, то, конечно, это очень сложный вопрос, и процесс будет длительным. Это не то, что мы сможем сделать в один день. Никто сейчас не говорит о выходе украинских банков в ЕС. Это долгосрочная перспектива, и никто этого сейчас не собирается делать», — отметил член правления ПриватБанка

По его словам, технологические банки потерпели неудачу при попытке выйти на рынок Польши, поскольку проект был направлен на украинских мигрантов.

Читайте также: Как перевести деньги из Польши в Украину в 2024 году

«Это связано с тем, что проект был направлен на уехавших украинцев, на мигрантов. Только в Польше сейчас находятся около миллиона украинцев. Потому этот проект был направлен не на европейский рынок, не на поляков, не на немцев, а исключительно на украинцев. Почему не вышло? Очевидно, были некоторые проблемы с законодательством. Конечно, польский протекционизм достаточно сильный. Поэтому никто там не будет рад видеть украинские банки, которые будут заходить на рынок ЕС», — отметил Мусиенко.

Он также подчеркнул: «Цифровые сервисы, которые есть у украинских банков, включая как необанки, так и классические, они в украинских банках, как на мой взгляд, лучше всего разработаны для клиентов. Они гораздо проще, гораздо быстрее. Если посмотреть, сколько времени занимает выпуск карты в стандартном западном банке, то там процесс открытия счета длится неделями. В Украине это занимает минуты. В любом банке на сегодняшний день есть интеграция с „Дія“. Есть „Дія.Підпис“, есть идентификация физического лица, в течение 3−5 минут можно открыть карту и начать транзакции».

Читайте также: Банки особенно заинтересовались оборотом денег своих клиентов

«Общий тренд, который мы сейчас видим и в Украине, и в Европе, и во всем мире — это цифровизация, диджитализация, персонализация всех предложений. Украинские банки всегда были настроены на продуктово ориентированные структуры. Они имели определенные продукты: кредитные карты, депозиты, ипотеку, автокредиты и т. п. Сейчас ситуация меняется. Банки идут уже не от продукта, а от клиента, перестраивают модель. В Украине этот процесс идет быстро. Мы намного опережаем некоторые страны», — заявил член правления ПриватБанка.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.