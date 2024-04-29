НБУ перерахував до держбюджету майже 39 мільярдів прибутку — Finance.ua

НБУ перерахував до держбюджету майже 39 мільярдів прибутку Сьогодні 10:46 — Казна та Політика

НБУ перерахував до держбюджету майже 39 мільярдів прибутку

​​Національний банк перерахував до Державного бюджету України 38,64 млрд грн зі свого прибутку за минулий рік.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Ці кошти посилять спроможності нашої країни та підтримають бюджет війни», — прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.

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26 квітня Рада Національного банку затвердила Консолідовану фінансову звітність регулятора за 2023 рік. За підсумками року прибуток до розподілу НБУ становить 76,6 млрд грн.

Куди спрямують ці кошти

Ця сума, відповідно до ЗУ «Про Національний банк України», частково спрямовується до Держбюджету, а частково — в загальні резерви Національного банку.

Деталі Консолідованої фінансової звітності НБУ

Станом на 31 грудня 2023 року валюта балансу Національного банку становила 2 392,6 млрд грн (у 2022 році - 1 958,6 млрд грн).

Основні складові активів Національного банку станом на кінець 2023 року:

активи, які формують міжнародні резерви, найбільшу частку в яких складали:

цінні папери нерезидентів, обсяг яких становить 1 073,0 млрд грн;

кошти та депозити в іноземній валюті, обсяг яких — 373,4 млрд грн;

цінні папери України — 728 млрд грн.

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Основні зміни в активах Національного банку у 2023 році зумовлені:

збільшенням на 42% обсягу міжнародних резервів — до 40,5 млрд дол. США на кінець 2023 року (з 28,5 млрд дол. США - на кінець 2022 року), зокрема збільшенням на 54% обсягу цінних паперів нерезидентів;

зменшенням у 7 разів кредитного портфеля переважно за рахунок погашення банками довгострокової заборгованості за працюючими кредитами.

Зобов’язання Національного банку станом на 31 грудня 2023 року становлять 1 972 млрд грн, що складає 82% валюти балансу (пасивів).

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Основні зміни в зобов’язаннях Національного банку відбулися за статтями:

банкноти та монети в обігу, обсяг яких збільшився на 7% до 765 млрд грн;

кошти банків, обсяг яких збільшився у 2,5 рази та становить 216 млрд грн;

депозитні сертифікати, що емітовані Національним банком України, обсяг яких збільшився на 36% та становить 621,7 млрд грн.

кошти державних та інших установ, обсяг яких збільшився в 2,6 рази та становить 140,1 млрд грн.

Збільшення розміру власного капіталу Національного банку у 2023 році на 28% - з 328,2 млрд грн до 420,1 млрд грн — відбулося загалом за рахунок зростання резервів переоцінки, що зумовлене переважно зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Фінансовий результат Національного банку за 2023 рік становив 130,6 млрд грн.

Витрати Національного банку, пов’язані з виготовленням банкнот, монет та іншої продукції, адміністративні витрати, витрати на утримання персоналу в 2023 році склали 7,0 млрд грн (у 2022 році - 6,7 млрд грн).

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