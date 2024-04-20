Расходы госбюджета: какую сумму и на что потратили в I квартале — Finance.ua

Расходы госбюджета: какую сумму и на что потратили в I квартале
Сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-март текущего года составляет 693,2 млрд гривен. В частности, в марте было израсходовано 268,4 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
На что направили средства
В сообщении указано, что больше всего средств потратили на оплату труда с начислениями — 285,8 млрд грн (в марте — 105,9 млрд грн), или 41,2% общего объема расходов за январь-март.
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В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 218,9 млрд грн (в марте — 81,5 млрд грн).
Кроме того, на оплату использования товаров и услуг было направлено 100,7 млрд грн (в марте — 45,6 млрд грн), или 14,5% от общего объема расходов.
Из них для поддержки Вооруженных Сил Украины было выделено 44 млрд грн на приобретение:
- военной техники;
- вооружения;
- боеприпасов;
- продукции оборонного назначения;
- средств индивидуальной защиты;
- горюче-смазочных материалов;
- продуктов питания.
Национальная служба здоровья Украины перечислила 35,7 млрд грн на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) направили 138,2 млрд грн (в марте — 48,6 млрд грн), или 19,9% общего объема расходов, а именно:
- 66 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
- 30,9 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
- 15,1 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Также 6,4% общего объема расходов направили на обслуживание государственного долга — 44 млрд грн (в марте — 8,5 млрд грн).
Сумма трансфертов местным бюджетам составила 36,2 млрд грн (в марте — 12,5 млрд грн), или 5,2% общего объема расходов общего фонда.
Напомним, в марте 2024 года в местные бюджеты крупными налогоплательщиками уплачено 5 млрд грн, что в 2,2 раза или на 2,8 млрд грн больше, чем в марте прошлого года.
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