Расходы госбюджета: какую сумму и на что потратили в I квартале — Finance.ua
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Расходы госбюджета: какую сумму и на что потратили в I квартале

Казна и Политика
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Расходы госбюджета: какую сумму и на что потратили в I квартале
Расходы госбюджета: какую сумму и на что потратили в I квартале
Сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-март текущего года составляет 693,2 млрд гривен. В частности, в марте было израсходовано 268,4 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

На что направили средства

В сообщении указано, что больше всего средств потратили на оплату труда с начислениями — 285,8 млрд грн (в марте — 105,9 млрд грн), или 41,2% общего объема расходов за январь-март.
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В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 218,9 млрд грн (в марте — 81,5 млрд грн).
Кроме того, на оплату использования товаров и услуг было направлено 100,7 млрд грн (в марте — 45,6 млрд грн), или 14,5% от общего объема расходов.
Из них для поддержки Вооруженных Сил Украины было выделено 44 млрд грн на приобретение:
  • военной техники;
  • вооружения;
  • боеприпасов;
  • продукции оборонного назначения;
  • средств индивидуальной защиты;
  • горюче-смазочных материалов;
  • продуктов питания.
Национальная служба здоровья Украины перечислила 35,7 млрд грн на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
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На социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) направили 138,2 млрд грн (в марте — 48,6 млрд грн), или 19,9% общего объема расходов, а именно:
  • 66 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 30,9 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;
  • 15,1 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Также 6,4% общего объема расходов направили на обслуживание государственного долга — 44 млрд грн (в марте — 8,5 млрд грн).
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Сумма трансфертов местным бюджетам составила 36,2 млрд грн (в марте — 12,5 млрд грн), или 5,2% общего объема расходов общего фонда.
Напомним, в марте 2024 года в местные бюджеты крупными налогоплательщиками уплачено 5 млрд грн, что в 2,2 раза или на 2,8 млрд грн больше, чем в марте прошлого года.
По материалам:
Finance.ua
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