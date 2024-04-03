В I квартале разрыв между собственными ресурсами Украины и расходами бюджета достиг более 250 миллиардов — Finance.ua

В I квартале разрыв между собственными ресурсами Украины и расходами бюджета достиг более 250 миллиардов Сегодня 20:22 — Казна и Политика

В I квартале разрыв между собственными ресурсами Украины и расходами бюджета достиг более 250 миллиардов

В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 млрд гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета.

Об этом в комментарии ЭП сообщила глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

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По ее словам, «собственный ресурс» страны, в который относят доходы государственного бюджета (за исключением грантов от иностранных государств), поступления от приватизации, возврата кредитов государственному бюджету, а также средства от размещения ОВГЗ, в январе-марте 2024 года достиг 550,1 млрд грн.

В то же время расходы — расходы госбюджета, расходы на погашение госдолга и предоставление кредитов из бюджета, составили 807,5 млрд грн.

«Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 млрд грн. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи — грантами и кредитами», — отметила Пидласа.

Напомним, нехватка финансовой помощи от международных партнеров в следующем году может составить 10−15 млрд долларов, а скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году составляет 300−400 млрд грн без учета дополнительной мобилизации.

Економічна Правда По материалам:

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