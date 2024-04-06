Сколько средств поступило в бюджет Украины от международных партнеров в марте, и куда их направят — Finance.ua

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Сколько средств поступило в бюджет Украины от международных партнеров в марте, и куда их направят

Казна и Политика
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Сколько средств поступило в бюджет Украины от международных партнеров в марте, и куда их направят
Сколько средств поступило в бюджет Украины от международных партнеров в марте, и куда их направят
В марте этого года от внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило около 9 млрд долларов. Донорами стали Евросоюз, Канада, Великобритания, Япония и Международный валютный фонд.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
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По данным регулятора, с начала полномасштабного вторжения размер международной помощи достигает 83,7 млрд долларов.
А в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 10,1 млрд долларов.
«Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины», — говорится в сообщении.

Сколько средств предоставили международные партнеры в марте:

  • ЕС — $4,9 млрд;
  • Канада — $1,5 млрд;
  • Япония — $1,1 млрд;
  • МВФ — $880 млн;
  • Великобритания — $515 млн.
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В Минфине сообщили, что деньги от Евросоюза — первый транш в рамках нового инструмента Ukraine Facility, которые также являются частью переходного финансирования, общий объем которого достигает 6 млрд евро.
Этот механизм позволяет обеспечить срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility.
Япония оказала финансовую помощь через механизмы Всемирного банка. В частности, в государственный бюджет поступило 882 млн долларов — часть ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (DPL).
Также 230 млн долларов предоставили в рамках проекта «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)».
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В рамках третьего дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года, был предоставлен льготный кредит от Канады.
Финансирование Международного валютного фонда является четвертым траншем в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Украина уже привлекла около 5,4 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.
Льготное финансирование от Великобритании — часть ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» через механизм Всемирного банка.
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Напомним, как сообщает Минфин, 158,1 млрд грн поступило налогов, сборов и обязательных платежей в общий фонд государственного бюджета в марте 2024 года.
По материалам:
Finance.ua
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