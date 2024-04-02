Таможня перевыполнила план в первом квартале: сколько перечислила в госбюджет — Finance.ua

Таможня перевыполнила план в первом квартале: сколько перечислила в госбюджет Сегодня 08:30 — Казна и Политика

Таможня перевыполнила план в первом квартале: сколько перечислила в госбюджет

В I квартале 2024 года таможенные органы перечислили в Государственный бюджет 136,8 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

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«В течение января-марта 2024 года в Государственный бюджет Украины перечислено 136,8 млрд грн таможенных платежей. Ожидаемые поступления в государственную казну выполнены на 106,3%», — говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года фактические поступления в бюджет увеличились на 35,6% или на 35,9 млрд грн.

В марте 2024 года в Госбюджет перечислено 49,7 млрд грн таможенных платежей.

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Напомним, украинский товарооборот за январь-февраль 2024 года составил 16,8 млрд долларов. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

С 29 марта в Украине можно легко декларировать экспресс-отправления и проводить таможенные платежи прямо со смартфона. Таможенная служба сообщила о возможности самостоятельного декларирования экспресс-отправлений гражданами в личном кабинете на веб-портале «Единое окно для международной торговли» путем предоставления электронной таможенной декларации М-16.

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