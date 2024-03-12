Объемы нарушений на таможне выросли с начала года в 10 раз — Finance.ua

Объемы нарушений на таможне выросли с начала года в 10 раз Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Объемы нарушений на таможне выросли с начала года в 10 раз

В январе-феврале 2024 года таможни выявили 1511 нарушений таможенных правил на сумму 4,2 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины

«Стоимостный показатель увеличился почти в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», — говорится в сообщении.

По 445 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 64 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму около 35 млн грн;

продовольственных товаров на сумму более 19 млн грн;

транспортных средств на сумму 9 млн грн.

Инфографика: customs.gov.ua

По 621 делу о нарушении таможенных правил таможни применили административное взыскание в виде штрафа на сумму 12 млн грн, взыскано штрафов на сумму 14 млн грн.

На рассмотрение в суд таможни передали 735 дел о нарушении таможенных правил на сумму 367 млн гривен. По результатам рассмотрения дел о нарушении таможенных правил суд принял 950 решений о наложении взысканий в виде штрафа и конфискации на общую сумму 243 млн грн (конфискация — 119 млн грн, штрафы — 124 млн грн).

Напомним, в Закарпатской области открыли новый таможенный терминал возле КПП «Тиса» на венгерской границе.

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