Более 70% — на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024 — Finance.ua

Более 70% — на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024 Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Более 70% — на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024

Более 70% бюджета Министерства обороны Украины на 2024 год пойдет на выплаты украинским военным. Еще 20% - на закупку вооружения.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир, сообщает Армия Inform

По словам Джигира, бюджет министерства можно условно разделить на три большие части. Первая и самая большая — денежное довольствие и боевые выплаты военным.

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«В 2024 году на это выделено ассигнование в сумме 862,6 млрд гривен, что составляет более 70% бюджета. Этот блок включает денежное довольствие военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и на второй линии боевого столкновения, питание личного склада, вещевое обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику», — рассказал он.

Вторая по размеру часть бюджета, как отметил замминистра, — это закупка вооружения и военной техники. На эти нужды предусмотрено 20% средств.

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«То есть 20% - это определенный натовский бенчмарк для расходов на военное оборудование. Учитывая войну в Украине, некоторые наши соседи, которые тоже граничат со страной-агрессором, в последние годы тратят на вооружение и военную технику принципиально большую долю. Суммы, словом, показательные», — объяснил Джигир.

И третья часть, по его словам, — это эксплуатационные расходы. Они включают в себя закупку топлива, подготовку войска, коммунальные платежи, текущий ремонт.

«Это все деньги, предусмотренные государственным бюджетом. Однако в этом году есть дополнительные средства, в частности те, которые выделило правительство из резервного фонда», — добавил он.

Напомним, в течение двух первых месяцев 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 235,1 млрд грн.

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Українські Новини По материалам:

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