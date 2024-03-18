Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на оборону — Finance.ua
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Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на оборону

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Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на оборону
Правительство дополнительно выделило 5 млрд гривен на оборону
Кабинет Министров выделил 5 млрд гривен для сил безопасности и обороны. Средства будут направлены на закупку дронов, необходимых на передовой.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Продолжаем поддерживать украинскую армию в борьбе с российским агрессором. Каждая поступающая в госбюджет в виде налогов гривна будет идти на усиление нашей обороноспособности», — написал премьер.
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Напомним, согласно закону о госбюджете на 2024 год, доходы составят 1 трлн 768 млрд гривен. Расходы — 3 трлн 355 млрд гривен, дефицит 1 трлн 571,5 млрд грн, который будет покрываться в основном за счет международной помощи. Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности — 1 трлн 692,6 млрд гривен. Это составляет 22,1% ВВП.
Как отметил в ноябре 2023 года Денис Шмыгаль, практически 50% расходов уйдет на оборону и безопасность Украины. «Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет в армию», — сказал он.
По материалам:
РБК-Україна
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