У Мінфіні розповіли, скільки грошей пішло на оборону цього року — Finance.ua

У Мінфіні розповіли, скільки грошей пішло на оборону цього року Сьогодні 11:47 — Казна та Політика

У Мінфіні розповіли, скільки грошей пішло на оборону цього року

Протягом двох перших місяців 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

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«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Так, за січень-лютий 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 235,1 млрд гривень або 55,4% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. У лютому — 159,8 млрд грн», — сказано в повідомленні.

Куди спрямували кошти:

грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

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«Видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій. Тому надзвичайно важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, у 2023 році збільшилися світові витрати на оборону на 9% до рекордних $2,2 трлн. Причиною стало посилення геополітичної напруженості, зокрема через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Кабінет Міністрів виділив 5 млрд гривень для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних на передовій.

Видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони за 2023 рік становили 60% видатків загального фонду держбюджету України.

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