У 2023 році збільшились світові витрати на оборону — Finance.ua

У 2023 році збільшились світові витрати на оборону Сьогодні 21:17 — Казна та Політика

У 2023 році збільшились світові витрати на оборону

У 2023 році збільшилися світові витрати на оборону на 9% до рекордних $2,2 трлн. Причиною стало посилення геополітичної напруженості, зокрема через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Про це йдеться у звіті Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

IISS прогнозує, що у 2024 році продовжуватиметься збільшення оборонних бюджетів, адже вторгнення росії в Україну триває вже два роки, а міжнародна нестабільність поширилася на Близькому Сході після війни між Ізраїлем і Газою.

Оборонний бюджет України збільшився майже в 9 разів до $31,1 млрд протягом 2023 року, і ця цифра не включає іноземну допомогу, тоді як росія збільшила свої військові витрати в 2023 році до $108,5 млрд і планує подальше збільшення.

IISS нагадує, що офіційний оборонний бюджет москви збільшився більш ніж на 60% у 2024 році.

«Загальні військові витрати росії тепер становлять третину її національного бюджету і сягнуть 7,5% ВВП, що свідчить про зосередженість на військових зусиллях», — сказав Бастіан Гігеріх, генеральний директор IISS.

Хто виділив найбільше коштів на оборону у 2023 році

США — $905,5 млрд;

Китай посідає друге місце — $219,5 млрд;

росія — на третьому ($108,5 млрд);

IISS додає, що усі члени НАТО в Європі 2023 року витратили на оборону на 32% більше, ніж 2014 року. Втім зауважує, що згідно з даними альянсу, 10 з них наразі витрачають більше 2% ВВП.

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Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 в.п. до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%.

Укрінформ За матеріалами:

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