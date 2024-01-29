Ядерна безпека Європи залежить від того, наскільки швидко росіяни залишать ЗАЕС — Галущенко Сьогодні 15:44 — Енергетика

Ядерна безпека Європи залежить від того, наскільки швидко росіяни залишать ЗАЕС — Галущенко

Ядерна безпека Європи залежить від того, наскільки швидко росіяни залишать ЗАЕС — Герман ГалущенкоСитуація на окупованій росіянами Запорізькій АЕС погіршується щодня.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Читайте також Енергоатом оцінює збитки від окупації ЗАЕС у 30 мільярдів гривень

«Уже було вісім блекаутів ЗАЕС. Росіяни приховують фактичний стан справ на станції, і експерти МАГАТЕ бачать деградацію устаткування на станції. Питання в тому, що безпека континенту залежить від того, наскільки швидко вони підуть зі станції», — зазначив він.

Очільник Міненерго наголосив, що окупанти продовжують чинити шалений тиск на персонал станції, були і викрадення, і катування співробітників, а також фізичне насильство над окремими працівниками на очах у колег.

Міністр додав, що Україна знає прізвища всіх працівників «Росатому», які у порядку ротації прибувають і працюють на ЗАЕС.

«Для працівників „Росатому“ це найгірше відрядження, бо вони розуміють, що факт їх присутності на станції, навіть короткостроковий, — це вже внесення до санкційного списку. Проте питання навіть більше, ніж санкції - вони будуть суб'єктами кримінального розслідування», — додав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.