Галущенко: росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на ЗАЕС — Finance.ua

Галущенко: росіяни мають ілюзію, що контролюють ситуацію на ЗАЕС Сьогодні 09:45 — Енергетика

Після восьмого блекауту Запорізької АЕС цивілізований світ має нарешті жорстко відреагувати на дії росії на окупованому українському ядерному об'єкті.

На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини».

«Цієї ночі відбувся вже восьмий блекаут ЗАЕС. А кожний блекаут — це загроза аварії, це ситуація на межі повторення Фукусіми в Україні. Тому нинішня ситуація вимагає нарешті більш жорсткої реакції на дії росії і всього, що вони роблять на ЗАЕС», — підкреслив він.

Галущенко повідомив, що електропостачання станції було відновлено після 7 години ранку завдяки українським енергетикам, що відремонтували ПЛ 750 кВ, яка знову забезпечує живлення систем безпеки на станції.

Міністр зазначив, що на ЗАЕС перебувають представники постійної місії МАГАТЕ, однак їхні можливості є досить обмеженими, адже росіяни блокують фізичний доступ міжнародних експертів до низки об'єктів на станції.

Очільник Міненерго нагадав, що Україна вже другий рік поспіль проводить навчання на випадок можливої аварії на ЗАЕС, наслідки якої можуть відчути не тільки українці, але й жителі сусідніх країн. Під час навчань моделюються різні сценарії розвитку подій у разі аварії, з огляду на погодні умови, напрямок вітру, вологість та інші важливі фактори і показники реального часу.

«Ці розрахунки показували, що, наприклад, у 2022 році наслідки аварії покривали б частину території наших сусідів через Чорне море — Румунії, Туреччини, Болгарії, Греції і, безумовно, Криму. Розрахунки цього року показували, що вплив радіації більше відчувався б західною частиною України і країнами, які межують з нами по західному кордону», — розповів він.Міністр зазначив, що ЗАЕС — найбільша атомна електростанція в Європі, що значно підвищує ризики можливої катастрофи.

«Росіяни живуть ілюзією контролю ситуації на станції. І якщо виникне час Ч, коли вони будуть намагатися уникнути аварії, їхній персонал просто не зможе цього зробити», — резюмував Герман Галущенко.

Довідка

На Запорізькій АЕС стався черговий блекаут: є загроза радіаційній безпеці. Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

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