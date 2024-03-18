Уряд додатково виділив 5 млрд гривень на оборону — Finance.ua

Уряд додатково виділив 5 млрд гривень на оборону Сьогодні 12:45

Уряд додатково виділив 5 млрд гривень на оборону

Кабінет Міністрів виділив 5 млрд гривень для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних на передовій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Продовжуємо підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором. Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності», — написав прем'єр.

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Нагадаємо, згідно із законом про держбюджет на 2024 рік, доходи становитимуть 1 трлн 768 млрд гривень. Видатки — 3 трлн 355 млрд гривень, дефіцит 1 трлн 571,5 млрд грн, який покриватиметься в основному за рахунок міжнародної допомоги. Головним пріоритетом є сектор оборони та безпеки — 1 трлн 692,6 млрд гривень. Це становить 22,1% ВВП.

Як зазначив у листопаді 2023 року Денис Шмигаль, практично 50% витрат піде на оборону та безпеку України. «Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде в армію», — сказав він.

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