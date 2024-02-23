Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали — Finance.ua

Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об усилении социальной защиты военных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Читайте также Минобороны создает мобильное приложение для военных: какие услуги будут доступны

«Нормы законопроекта предусматривают ряд льгот для военнослужащих и решают проблемные вопросы социальной сферы в армии», — говорится в сообщении.

Какие льготы военным будут предусмотрены:

предоставляется возможность получения разового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере;

устанавливается возможность для раненных военнослужащих из решение ВЛК находиться в лечении за рубежом более четырех месяцев при необходимости;

устанавливаются нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальных домогательств;

решается вопрос обеспечения кадрами в капелланской службе, предоставляя разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.

Нормы законопроекта также вводят новые полномочия для государственных органов по вопросам гуманитарной помощи по обязательной проверке качества гуманитарной помощи — в частности, предоставляемой Сил обороны — и установлению ответственности за невыполнение мер официального контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.

Напомним, ранее на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы». В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных. В документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.

Также ранее правительство приняло ряд постановлений, которые усиливают возможности для социальной поддержки пенсионеров; военных, находящихся в зоне боевых действий, работников критической инфраструктуры и других категорий граждан во время войны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.