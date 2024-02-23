Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали — Finance.ua

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Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали

Казна и Политика
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Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали
Военным введут новые льготы: в Минобороны рассказали детали
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект об усилении социальной защиты военных.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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«Нормы законопроекта предусматривают ряд льгот для военнослужащих и решают проблемные вопросы социальной сферы в армии», — говорится в сообщении.

Какие льготы военным будут предусмотрены:

  • предоставляется возможность получения разового отпуска при рождении ребенка с сохранением денежного довольствия в полном размере;
  • устанавливается возможность для раненных военнослужащих из решение ВЛК находиться в лечении за рубежом более четырех месяцев при необходимости;
  • устанавливаются нормы, касающиеся недопущения нарушений, связанных с дискриминацией по признаку пола или сексуальных домогательств;
  • решается вопрос обеспечения кадрами в капелланской службе, предоставляя разрешение брать гражданских на должности военных капелланов.
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Нормы законопроекта также вводят новые полномочия для государственных органов по вопросам гуманитарной помощи по обязательной проверке качества гуманитарной помощи — в частности, предоставляемой Сил обороны — и установлению ответственности за невыполнение мер официального контроля качества товаров (предметов) гуманитарной помощи.
Напомним, ранее на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы». В нем предлагается увеличить ряд доплат и льгот для военных. В документе предлагается установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники.
Также ранее правительство приняло ряд постановлений, которые усиливают возможности для социальной поддержки пенсионеров; военных, находящихся в зоне боевых действий, работников критической инфраструктуры и других категорий граждан во время войны.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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