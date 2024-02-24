Стало известно, сколько средств предоставила Япония Украине с 2022 года — Finance.ua
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Стало известно, сколько средств предоставила Япония Украине с 2022 года

Казна и Политика
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Стало известно, сколько средств предоставила Япония Украине с 2022 года
Стало известно, сколько средств предоставила Япония Украине с 2022 года, Фото: rubryka.com
С начала полномасштабного вторжения через проекты Всемирного банка и Японское агентство международного сотрудничества Япония выделила Украине 4,6 млрд долларов.
Об этом сообщает Министерство финансов.
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«В условиях полномасштабной российской агрессии Япония является одним из лидеров в поддержке Украины по всем возможным направлениям. Прямая бюджетная помощь — не исключение. Япония уже оказала поддержку на сумму более 4,6 млрд долларов США, в том числе около 372 млн долларов США — в форме грантов. Эта помощь жизненно важна для обеспечения экономической и финансовой стабильности Украины», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Деньги на бюджетную помощь от Японии привлекли через пять проектов Всемирного банка:

  • Peace in Ukraine;
  • Inspire;
  • Arise;
  • Hope и Development Policy Loan;
  • Японское агентство по международному сотрудничеству (JICA).
Сергей Марченко добавляет, что расширение сотрудничества с Японией, включая государственно-частное, является приоритетом Украины для эффективного восстановления.
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Согласно последним оценкам RDNA3, потребности на восстановление составляют почти 486 млрд долларов США, на быстрое восстановление — 15 млрд долларов США.
«Масштабное восстановление потребует крепкого и длительного сотрудничества Правительства Украины с частным сектором. Мы готовы работать совместно, чтобы обеспечить благоприятные условия для привлечения японского бизнеса. Кроме того, для нас ценны опыт и экспертиза Японии в реализации проектов по восстановлению», — добавил министр финансов.
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Напомним, министр финансов сообщал, что в 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине. В свою очередь бизнес Японии заявлял о готовности присоединиться к восстановлению Украины и предлагает ряд современных технологий, которые будут способствовать ускорению восстановления.
По материалам:
Finance.ua
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