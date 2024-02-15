Япония потеряла третье место в мире по величине экономики — ее обошла Германия — Finance.ua
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Япония потеряла третье место в мире по величине экономики — ее обошла Германия

Мир
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Япония потеряла третье место в мире по величине экономики — ее обошла Германия
Япония потеряла третье место в мире по величине экономики — ее обошла Германия
Япония по итогам прошлого года потеряла статус третьей по величине экономики мира и уступила это место Германии, опустившись на четвертое место.
Об этом со ссылкой на данные правительства страны сообщает Kyodo.
Номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) Японии без поправки на инфляцию составил около $4,21 трлн, что является четвертым в мире, в то время как у Германии этот показатель — $4,5 трлн.
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Причиной уменьшения номинального ВВП японские чиновники называют резкое падение в прошлом году стоимости иены по отношению к доллару США.
При этом, говорится в сообщении, результаты октября-декабря показали, что в последнем квартале прошлого года Япония неожиданно скатилась в рецессию из-за слабого внутреннего спроса.
Согласно данным правительства, в четвертом квартале экономика страны сократилась на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом или на 0,4% в годовом измерении из-за уменьшения расходов домохозяйствами и предприятиями.
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В третьем квартале также было зафиксировано уменьшение экономических показателей, а сокращение в течение двух кварталов подряд означает, что экономика находилась в технической рецессии.
Частное потребление, составляющее более половины японского ВВП, в октябре-декабре упало на 0,2%, что стало падением третий квартал подряд. Домохозяйства борются с ростом стоимости жизни и падением реальных доходов на фоне рекордной за последние 40 лет потребительской инфляции в Японии, которая в 2023 году составила 3,1%.
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Капитальные расходы в четвертом квартале также снизились на 0,1%, что считается тревожным признаком неуверенности японских компаний в экономической ситуации и повышенной осторожности в инвестициях в развитие производства.
Государственные инвестиции в октябре-декабре тоже сократились на 0,7%, второй квартал подряд.
Крупнейшей экономикой мира остаются Соединенные Штаты с около $27 трлн ВВП в 2023 году, на втором месте — Китай, экономика которого составляет почти $18 трлн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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