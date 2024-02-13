МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года — Finance.ua

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МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года

Мир
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МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года
МВФ прогнозирует стабилизацию мировой экономики к середине года
В Международном валютном фонде прогнозируют, что к середине 2024 года глобальные процентные ставки снизятся на 40%, что приведет к «мягкому приземлению» мировой экономики.
Об этом в ходе Всемирного правительственного форума (WGS), который проходит в Дубае, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
«Глобальные процентные ставки, как ожидается, снизятся на 40% к середине 2024 года <…> Мы уверены, что мировая экономика сейчас готова к этому мягкому приземлению, которого мы ждали», — сказала Георгиева.
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Примером для подражания она назвала основы, заложенные в экономику США, в частности, мощные рынки капитала, динамизм, особенно в сфере новейших технологий, и способность экономики быстро адаптироваться, что привлекает инвестиции.
«Соединенные Штаты выиграют и от того, что является источником энергии с точки зрения добычи нефти и газа. Когда началась война против Украины, Европа, например, оказалась в затруднительном положении, потому что была вынуждена отойти от россии. Соединенные Штаты вообще не столкнулись с этой проблемой, стали экспортером энергоносителей», — сказала Георгиева.
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Глава МВФ выразила энтузиазм, но в то же время и беспокойство по поводу глобального распространения искусственного интеллекта.
«Переход к искусственному интеллекту будет похож на промышленную революцию с точки зрения масштаба и значимости влияния… Это повлияет примерно на 40% рынка труда. При этом появятся новые рабочие места, поскольку существующие рабочие места либо трансформируются, либо исчезнут», — сказала она.
Согласно последнему отчету МВФ, готовность к этой трансформации проявляют ОАЭ и Саудовская Аравия, тогда как «большинство стран, прежде всего развивающихся стран — нет».
По материалам:
Укрінформ
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