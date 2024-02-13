«Приблизительно так выглядел Советский Союз»: МВФ дал оценку экономике россии — Finance.ua
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«Приблизительно так выглядел Советский Союз»: МВФ дал оценку экономике россии

Мир
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«Приблизительно так выглядел Советский Союз»: МВФ дал оценку экономике россии
«Приблизительно так выглядел Советский Союз»: МВФ дал оценку экономике россии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева убеждена, что в экономике россии не все так здорово, как утверждают в кремле.
Об этом она сказала в интервью CNBC.
Георгиева напомнила, что расходы на оборону и безопасность в этом году составят около 40% общих бюджетных расходов россии. Однако у москвы уже есть проблемы из-за санкций и оттока квалифицированных кадров.
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«Это военная экономика, в которой государство — у которого, вспомним, были очень большие запасы, созданные за многие годы фискальной дисциплины, — инвестирует в эту военную экономику. Если вы посмотрите на россию, там сегодня растет производство для военных, а потребление падает. Приблизительно так выглядел Советский Союз — высокий уровень производства, низкий уровень потребления», — сказала директор МВФ.
По ее словам, россию покинули около 800 тыс. человек, часть из которых являются учеными и представителями IT-сферы.
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«На самом деле я считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и ограниченного доступа к технологиям ввиду санкций. Поэтому цифры хоть и выглядят красивыми, но за ними скрыта картина побольше, и эта картина не очень хорошая», — сказала Георгиева.
Напомним, по расчетам Forbes, стоимость одного дня большой войны с Украиной для россии составляет около 300 млн долларов. Всего за полтора года рф израсходовала более 167 млрд долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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