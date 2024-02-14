Данилишин рассказал о ситуации в экономике и финансовых рынках — Finance.ua

Данилишин рассказал о ситуации в экономике и финансовых рынках Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Данилишин рассказал о ситуации в экономике и финансовых рынках

По предварительным данным, Минэкономики оценивает рост ВВП в январе на уровне 3,5% [±1%] по сравнению с январем 2023 года. В январе главные сектора экономики показывали положительную динамику.

Об этом сообщил председатель совета НБУ Богдан Данилишин.

Транспортная отрасль поддерживалась наращиванием внутренних железнодорожных перевозок и переработкой грузов в морских портах. В свою очередь из-за инвестиционного спроса на фоне сохранения бюджетного финансирования восстановления поврежденной критической инфраструктуры растет и строительная отрасль.

В январе наблюдались положительные восстановительные тенденции в области сельского хозяйства и внутренней торговли.

Инфляция

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. составила 0,4%, с январем 2023 г. — 4,7%. Базовая инфляция в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. составила 0,4%, с январем 2023 г. — 4,6%.

Что подорожало

Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи. На 4,5−0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия.

Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности одежда — на 5,6%, обувь — на 5,5%. Цены на транспорт снизились на 1,5% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 4,6%. В то же время на 2,5% подорожал проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Бюджетный сектор

По состоянию на 1 января 2024 г. в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек. С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек); Госпродпотребслужбы. В то же время увеличилась численность сотрудников Пенсионного фонда и Минюста, а также БЭБ.

Валютный сектор

По информации НБУ, по состоянию на 1 февраля 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38 525,0 млн дол. США. В январе они снизились на 4,9%.

Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи.

Чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2 533,1 млн дол. США, снизившись на 29% по сравнению с декабрем.

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Финансовый сектор

Согласно оперативным данным НБУ, банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти вчетверо выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года, до полномасштабного вторжения.

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Справка Finance.ua:

Банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти в четыре раза выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года. Об этом сообщает НБУ. Больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен.

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