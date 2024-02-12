НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона — Finance.ua
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НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона

Валюта
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НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона
НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона
Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 201,2 млн долларов США.
Как передает Укринформ, подобные данные обнародованы на сайте Нацбанка.
Согласно результатам валютных интервенций, с 5 февраля по 9 февраля 2024 г. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 201,2 млн дол. США, а также купил 0,8 млн дол. США.
С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 2,855 млрд долларов США и купил 17,02 млн дол. США.
Как сообщалось, за 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке 28,829 млрд долларов. США и купил 219,85 млн дол. США.
Национальный банк Украины принял решение с 3 октября 2023 г. перейти в режим управляемой гибкости обменного курса. Фиксированный курс 36,5686 грн за доллар США действовал в Украине с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года.
Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 201,2 млн долларов США.
По материалам:
Українські Новини
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