НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона — Finance.ua

НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона Сегодня 13:14 — Валюта

НБУ за неделю продал на межбанке $201,2 миллиона

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 201,2 млн долларов США.

Как передает Укринформ, подобные данные обнародованы на сайте Нацбанка.

Согласно результатам валютных интервенций, с 5 февраля по 9 февраля 2024 г. НБУ продал на межбанковском валютном рынке 201,2 млн дол. США, а также купил 0,8 млн дол. США.

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке 2,855 млрд долларов США и купил 17,02 млн дол. США.

Как сообщалось, за 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке 28,829 млрд долларов. США и купил 219,85 млн дол. США.

Национальный банк Украины принял решение с 3 октября 2023 г. перейти в режим управляемой гибкости обменного курса. Фиксированный курс 36,5686 грн за доллар США действовал в Украине с конца июля 2022 года по 3 октября 2023 года.

Национальный банк Украины на прошлой неделе на межбанковском валютном рынке продал 201,2 млн долларов США.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.