НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных — Finance.ua
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НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных

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НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных
НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных, Фото: НБУ
Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных, Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Любовь».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как выглядит монета

Памятная монета «Любовь» изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.
На аверсе размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки — это слова «любви», написанные на самых распространенных языках мира.
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На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.

Как купить монету

С 14 февраля 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, а постепенно и банками-дистрибьюторами.
Тираж монеты — до 50 000 штук.
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Напомним, ранее в Национальном банке состоялась презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины».
Также НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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