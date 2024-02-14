НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных — Finance.ua

НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных Сегодня 11:46

НБУ вводит в обращение памятную монету ко Дню влюбленных, Фото: НБУ

Сегодня, 14 февраля, в День влюбленных, Национальный банк вводит в обращение памятную монету «Любовь».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как выглядит монета

Памятная монета «Любовь» изготовлена ​​из нейзильбера и имеет номинал 5 гривен.

На аверсе размещена стилизованная роза в виде сердца. Ее лепестки — это слова «любви», написанные на самых распространенных языках мира.

На реверсе монеты изображено сердце, от которого равномерно расходятся волны. Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают самых сокровенных глубин души.

Как купить монету

С 14 февраля 2024 года монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ, а постепенно и банками-дистрибьюторами.

Тираж монеты — до 50 000 штук.

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Напомним, ранее в Национальном банке состоялась презентация новой памятной монеты «Управление государственной охраны Украины».

Также НБУ представил памятную монету в честь железнодорожников.

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