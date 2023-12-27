НБУ ввел в обращение новые серебряные монеты (видео, фото) — Finance.ua

НБУ ввел в обращение новые серебряные монеты (видео, фото) Сегодня 17:15 — Казна и Политика

НБУ ввел в обращение новые серебряные монеты (видео, фото)

НБУ вводит в обращение новые монеты, посвященные Владимирскому собору в Киеве.

Об этом идет речь в видео Нацбанка.

«Видимо, каждый, кто хоть раз был в Киеве, видел знаменитый Владимирский собор. Построенный в конце ХIХ в. в неовизантийском стиле, он привлекает внимание как своей архитектурой, так и внутренней росписью — настоящим шедевром искусства. На стенах храма изображены не только образы святых, но и исторические сюжеты: крещение князя Владимира, крещение киевлян, а также портреты исторических лиц, именно ему мы посвятили две серебряные памятные монеты из серии «Пам'ятки архітектури України», которые вводятся в обращение 27 декабря 2023 года. составляют набор «Володимирський собор у м. Київ».

Как выглядят монеты?

На аверсе в центре размещены фрагменты центральных ворот собора, на которых изображена княгиня Ольга и князь Владимир, слева и справа от них — серафимы, чьи изображения размещены на центральном куполе собора.

На реверсе изображено: в центре — Владимирский собор и образ Богоматери с младенцем над иконостасом, по обе стороны — фрагменты росписи колонн и арок собора.

Монеты из набора украшены локальной позолотой, тампопечатью, лазерным матированием.

Номинал каждой монеты — 10 гривен.

Тираж набора — 2 500 штук.

Где купить

В интернет-магазине НБУ он будет продаваться с 4 января 2024 года. Более подробную информацию советуем смотреть на сайте интернет-магазина. Также набор будет реализовываться и банками-дистрибьюторами.

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