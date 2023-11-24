НБУ выпустил новую памятную монету (фото) — Finance.ua

НБУ выпустил новую памятную монету (фото) Сегодня 12:45

НБУ выпустил новую памятную монету (фото), bank.gov.ua

Национальный банк Украины выпустил памятную монету с символом следующего года — Драконом с посвящением Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Для нас 2024-й — это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества наших воинов, которые встретят его на фронте, защищая Украину. Поэтому новая памятная монета „Год Дракона“ будет содержать также шеврон Вооруженных Сил Украины как символ отваги и силы наших защитников», — говорится в сообщении.

Как выглядит монета

На реверсе в центре изображен стилизованный символ восточного календаря 2024 — дракона. Справа на драконе — шеврон Вооруженных сил Украины.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга — стилизованные часы со стрелкой, указывающей на дракона.

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Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор — Владимир Демьяненко.

Какой тираж и номинал монеты

Памятная монета «Год Дракона» введена в обращение 24 ноября 2023 года. Ее номинал — 5 гривен. Тираж — 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

Как приобрести новую монету

Приобрести памятную монету Год Дракона можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 40 тысяч монет, первые 15 тысяч монет будут доступны для покупки в день введения ее в обращение. Каждый пользователь интернет-магазина может подписаться на сайте на рассылку новостей, чтобы удобно и заранее получать информацию о пополнении ассортимента нумизматической продукции.

Кроме того, постепенно монета будет реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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