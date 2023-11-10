НБУ вводит в обращение новую оборотную памятную монету (фото) — Finance.ua

НБУ вводит в обращение новую оборотную памятную монету (фото) Сегодня 12:15

Монета «Антоновский мост», Фото: НБУ

Национальный банк Украины 10 ноября 2023 вводит в обращение новую оборотную памятную монету «Антоновский мост».

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«К годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая будет ежедневно находиться в обращении и будет символически напоминать о единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии. Год назад, во время бегства с правого берега Днепра, войска агрессора взорвали Антоновский мост, уничтожив несколько его прогонов», — подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

До конца 2023 года планируется введение в обращение еще одной монеты, посвященной Вооруженным Силам Украины.

Дизайн монеты

По своим характеристикам оборотная памятная монета «Антоновский мост» идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года.

Однако ее реверс тематический и содержит стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета, а также транспортные развязки на обоих концах моста, делающие его интересным и оригинальным.

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Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре, в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Оборот и реализация монеты

Реализация оборотных памятных монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для выдачи их клиентам.

Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн штук таких оборотных памятных монет.

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В то же время часть тиража оборотной памятной монеты «Антоновский мост» будет сформирована в специально оформленные ролики. В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Антоновский мост». На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение Антоновского моста над волнами Днепра и стилизованное изображение военной техники. Тираж роликов — 20 тысяч штук.

Ролик монет «Антоновский мост», Фото: НБУ

Они будут реализовываться в качестве сувенирной продукции с 10 ноября 2023 года:

в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка — всего через интернет-магазин будет реализовано десять тысяч роликов, которые будут доступны с первого дня продажи;

банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк) — по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

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