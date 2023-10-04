НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото) — Finance.ua
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НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото)

Казна и Политика
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НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото)
НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото)
По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном банке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», которые посвящены украинским женщинам, вставшим на защиту Родины.
Представил новые монеты Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото)
«Украинские защитницы наравне с мужчинами ведут борьбу с такой же силой, победой и самоотверженностью — разведчицы, саперы, снайперы, парамедики, связисты… Сегодня в их честь и по случаю Дня защитников и защитниц Украины мы презентовали памятные монеты». Дизайн монеты четко демонстрирует трансформацию, которую прошли украинские женщины до и после начала войны Женщина, мать, хранительница домашнего очага берет в руки оружие, чтобы защитить свое. Пускай эти монеты также станут определенной художественной фиксацией того, что украинские женщины особенные. Ваша смелость добавляет уверенности в Победе Украины", — сказал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Он добавил, что в структурах Вооруженных Сил Украины служат почти 45 тысяч женщин. Среди них две работницы Национального банка, а две уже демобилизовались. В общей сложности в рядах ВСУ сейчас находится 101 работник НБУ.

О дизайне памятных монет

Дизайн памятных монет «Защитницы» создала художница Марина Куц.
На аверсе монет на зеркальном фоне размещена символическая композиция, демонстрирующая отважность и свободолюбие, искренность, заботливость украинских женщин, воплощенных в образах матери и защитницы, которые во время войны взяли на себя огромную ответственность — быть на защите Родины и одновременно оставаться женой, хозяйкой и матерью.
На реверсе монет на зеркальном фоне размещена композиция, символизирующая женственность украинок-защитниц: слева — стилизованные волны женских волос, заплетенных в косу; справа — абрисы женской фигуры в плахте (элемент отделки — тампопечать).

Реализация новой памятной монеты

Памятные монеты «Защитницы» номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 2500 штук, номиналом 5 гривен — из нейзильбера тиражом до 5 000 штук (в сувенирной упаковке).
Приобрести их можно с 4 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 500 монет из серебра и десять тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.
Кроме того, с октября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. подробнее о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.
Памятные монеты «Защитницы» Национальный банк ввел в обращение 2 октября 2023 года. Они продолжают серию «Бессмертная моя Украина».
Монета номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Гурт монеты — гладкий с углубленными надписями.
Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм. Гурт монеты — рифленый.
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По материалам:
Finance.ua
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