НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото) — Finance.ua

НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото) Сегодня 15:14 — Казна и Политика

НБУ представил памятные монеты героическим защитницам Украины (фото)

По случаю Дня защитников и защитниц Украины в Национальном банке состоялась презентация новых памятных монет «Защитницы», которые посвящены украинским женщинам, вставшим на защиту Родины.

Представил новые монеты Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

«Украинские защитницы наравне с мужчинами ведут борьбу с такой же силой, победой и самоотверженностью — разведчицы, саперы, снайперы, парамедики, связисты… Сегодня в их честь и по случаю Дня защитников и защитниц Украины мы презентовали памятные монеты». Дизайн монеты четко демонстрирует трансформацию, которую прошли украинские женщины до и после начала войны Женщина, мать, хранительница домашнего очага берет в руки оружие, чтобы защитить свое. Пускай эти монеты также станут определенной художественной фиксацией того, что украинские женщины особенные. Ваша смелость добавляет уверенности в Победе Украины", — сказал Глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он добавил, что в структурах Вооруженных Сил Украины служат почти 45 тысяч женщин. Среди них две работницы Национального банка, а две уже демобилизовались. В общей сложности в рядах ВСУ сейчас находится 101 работник НБУ.

О дизайне памятных монет

Дизайн памятных монет «Защитницы» создала художница Марина Куц.

На аверсе монет на зеркальном фоне размещена символическая композиция, демонстрирующая отважность и свободолюбие, искренность, заботливость украинских женщин, воплощенных в образах матери и защитницы, которые во время войны взяли на себя огромную ответственность — быть на защите Родины и одновременно оставаться женой, хозяйкой и матерью.

На реверсе монет на зеркальном фоне размещена композиция, символизирующая женственность украинок-защитниц: слева — стилизованные волны женских волос, заплетенных в косу; справа — абрисы женской фигуры в плахте (элемент отделки — тампопечать).

Реализация новой памятной монеты

Памятные монеты «Защитницы» номиналом 10 гривен изготовлены из серебра тиражом до 2500 штук, номиналом 5 гривен — из нейзильбера тиражом до 5 000 штук (в сувенирной упаковке).

Приобрести их можно с 4 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 500 монет из серебра и десять тысяч монет из нейзильбера, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с октября памятные монеты будут постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. подробнее о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Памятные монеты «Защитницы» Национальный банк ввел в обращение 2 октября 2023 года. Они продолжают серию «Бессмертная моя Украина».

Монета номиналом 10 гривен изготовлена ​​из серебра 925 пробы, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Гурт монеты — гладкий с углубленными надписями.

Монета номиналом 5 гривен изготовлена ​​из нейзильбера, категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед», масса — 16,5 г, диаметр — 35,0 мм. Гурт монеты — рифленый.

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