Национальный банк ввел в обращение памятные монеты — Finance.ua

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты
Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Украинский борщ» номиналом в 10 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия. Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами. — сказано в сообщении.
Дизайн монеты разработал заслуженный художник Николай Кочубей, работы которого имеют выразительный украинский стиль:
- на аверсе: изображена теплая, уютная композиция: хозяйка, украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща;
- на реверсе: в центре изображена собственно тарелка с красным борщом.
Реализация монет в интернет магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.
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