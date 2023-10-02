Национальный банк ввел в обращение памятные монеты — Finance.ua

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты Сегодня 12:23

Национальный банк ввел в обращение памятные монеты, Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету «Украинский борщ» номиналом в 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«В прошлом году ЮНЕСКО внесла борщ в перечень объектов нематериального культурного наследия. Это блюдо давно вышло за пределы кулинарного искусства, став настоящим культурным феноменом внутри Украины и за ее пределами. — сказано в сообщении.

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Дизайн монеты разработал заслуженный художник Николай Кочубей, работы которого имеют выразительный украинский стиль:

на аверсе: изображена теплая, уютная композиция: хозяйка, украинская женщина на фоне печи во время приготовления борща;

на реверсе: в центре изображена собственно тарелка с красным борщом.

Фото: НБУ

Реализация монет в интернет магазине НБУ начнется с 4 октября 2023 года.

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