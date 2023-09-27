НБУ ввел в обращение новую памятную монету в честь украинских энергетиков (фото) — Finance.ua

НБУ ввел в обращение новую памятную монету в честь украинских энергетиков (фото) Сегодня 12:34 — Валюта

НБУ ввел в обращение новую памятную монету в честь украинских энергетиков (фото)

памятную монету «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!». Национальный банк Украины 26 сентября 2023 ввел в обращение новую !».

Монета посвящена всем энергетикам Украины — современным украинским супергероям и воинам света.

«И в мирное время работа украинских энергетиков важна, но во время войны — она героическая! Каждый день и каждую ночь под вражескими обстрелами и в непогоду, несмотря на усталость и угрозы, эти обычные необычные люди делали свое дело. Раз за разом возвращая свет, они возвращают вместе с ним надежду, дают возможность жить и работать, бороться за Победу! Поэтому, чтобы увековечить их подвиг, мы создали эту современную минималистичную монету с закодированными символами победоносного света», — сказал Андрей Пышный, глава Национального банка Украины.

О дизайне новой памятной монеты

Дизайн новой памятной монеты создал известный украинский художник, иллюстратор, графический дизайнер Сергей Майдуков.

На аверсе монеты на зеркальном фоне размещена стилизованная композиция, символизирующая энергетическую систему Украины. Ее образ воплощен в символическом соцветии подсолнечника, каждый лепесток которого, как фонарь, озаряет светом нашу страну. Он сияет, несмотря на вражеские ракетные обстрелы, как восход солнца, который обязательно наступит после самой страшной ночи.

На реверсе монеты в виде трех нерушимых и сияющих глыб изображен стилизованный трезубец, который во время вращения монеты трансформируется в букву «Е» и является первой буквой слова «ЕНЕРГЕТИКА».

Памятная монета «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!» изготовлена из нейзильбера, ее тираж — до 50 000 штук. Группа монеты — гладкая, с углубленными, инверсно расположенными надписями: обозначением номинала монеты — пять гривен, года чеканки монеты — 2023 и логотипа Банкнотно-монетного двора НБУ.

О реализации новой памятной монеты

Купить памятную монету «Страна супергероев. Спасибо энергетикам!» можно с 4 октября 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано десять тысяч этих монет, все они будут доступны с первого дня продажи.

Кроме того, с октября памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк») по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ. Подробнее о начале реализации и точках продаж можно узнать на их официальных сайтах.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.