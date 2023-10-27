Нацбанк выпустил новую памятную монету (фото, видео) — Finance.ua

Нацбанк выпустил новую памятную монету (фото, видео) Сегодня 15:35

В День украинской письменности и языка Национальный банк Украины ввел в обращение серебряную памятную монету «Украинский язык».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Мы — украинцы, наш язык — украинский! Язык — это часть нашего генетического кода. Нация живет, пока она объединена языком. Серебряная памятная монета, которую мы вводим сегодня в обращение, отражает уникальность и феноменальность украинского языка», — заявил заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

О дизайне памятной монеты

Памятная монета «Украинский язык» изготовлена ​​из серебра, имеет номинал 10 гривен. Ее тираж — до 5 тысяч штук. Она продолжает серию «Духовные сокровища Украины».

Дизайн монеты создали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

На ее аверсе размещена стилизованная буква «Їˮ с соловьем, символизирующая мелодичность и напевность украинского языка, в центре буквы — малый Государственный Герб Украины; на зеркальном фоне монеты размещена текстура из контуров букв украинского алфавита, который ассоциативно напоминает гнездо (как символ дома и оберег семьи).

Фото: НБУ

На реверсе монеты — стилизованная композиция, состоящая из букв украинского алфавита, в частности в композиции локальной позолотой выделены буквы Ґ, Ї, Є, І, которые выделяют украинский язык фонетически и графически среди других культур, использующих кириллицу. Среди фактурных букв композиции выделяются также буквы У, К, Р, А, Ї, Н, И, которые в сочетании со словами НАША МОВА образуют выражение «наша мова України».

Фото: НБУ

О реализации памятной монеты

Купить серебряную памятную монету «Украинский язык» можно уже с 27 октября 2023 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка.

Кроме того, с ноября эта серебряная памятная монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, ПриватБанк ) по мере их отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 2 500 тысяч монет, первая тысяча монет будет доступна с первого дня продажи.

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