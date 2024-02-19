Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине — Finance.ua
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Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине

Казна и Политика
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Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине
Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине
Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине — соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины, отметил Шмыгаль.
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«Также обсудили дальнейшую либерализацию торговли между нашими государствами. Предложил министру Сайто проработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций», — написал он.
Кроме этого, премьер пообщался с министром финансов Японии Шуничи Сузуки о продолжении бюджетной поддержки и поблагодарил за намерение выделить в этом году 4,5 млрд долларов финансовой помощи.
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«На полях Конференции в Токио провел также встречу с министерством иностранных дел Японии Йоко Камикавой. Наша общая задача — привлечь россию к ответственности и заставить платить. Обсудили конфискацию замороженных российских активов», — добавил он.
По его словам, он отметил необходимость включения россии в черный список FATF и принятия мер во избежание признания псевдовыборов на оккупированных рф украинских территориях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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