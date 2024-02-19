Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине — Finance.ua

Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Япония выделит 1,25 миллиарда евро для поддержки своих инвесторов в Украине

Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине — соответствующие документы подписали во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины, отметил Шмыгаль.

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«Также обсудили дальнейшую либерализацию торговли между нашими государствами. Предложил министру Сайто проработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций», — написал он.

Кроме этого, премьер пообщался с министром финансов Японии Шуничи Сузуки о продолжении бюджетной поддержки и поблагодарил за намерение выделить в этом году 4,5 млрд долларов финансовой помощи.

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«На полях Конференции в Токио провел также встречу с министерством иностранных дел Японии Йоко Камикавой. Наша общая задача — привлечь россию к ответственности и заставить платить. Обсудили конфискацию замороженных российских активов», — добавил он.

По его словам, он отметил необходимость включения россии в черный список FATF и принятия мер во избежание признания псевдовыборов на оккупированных рф украинских территориях.

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Економічна Правда По материалам:

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