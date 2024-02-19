Украина и Япония подписали договоренности о двойном налогообложении — Finance.ua

Украина и Япония подписали договоренности о двойном налогообложении Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Украина и Япония подписали договоренности о двойном налогообложении

Правительства Украины и Японии 19 февраля подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избеганий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Документ Украины подписал министр финансов Сергей Марченко во время Японо-Украинской конференции по экономическому росту и реконструкции в Токио.

«Подписание этого соглашения открывает новые возможности для наших стран, способствует созданию благоприятных условий для инвестиций и укреплению экономических отношений между Украиной и Японией», — отметил Марченко.

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Конвенция с Протоколом во избежание двойного налогообложения устанавливает правила распределения между Украиной и Японией прав налогообложения определенных видов доходов, получаемых резидентами одного государства из источников в другом государстве.

В частности, ограничивается право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение:

дивидендов (5% - для дивидендов, получаемых компанией одного государства, владеющего по крайней мере 25% капитала компании другого государства, которое такие дивиденды выплачивает);

процентов (10% и 5%, если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания или торговец ценными бумагами, или признанный пенсионный фонд, или если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит);

роялти (5%).

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Также в Конвенции определяются методы устранения государствами двойного налогообложения, устанавливаются договоренности по обмену налоговой информацией между налоговыми органами Украины и Японии и проведение процедуры взаимного согласования, если резидент одного из Договорных Государств считает, что в результате действий одного или обоих Договорных Государств он будет подвергаться или будет подвергаться налогообложению, не соответствующему положениям этой Конвенции.

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Економічна Правда По материалам:

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