Правительство Японии планирует упростить правила поездок в Украину для бизнесменов — Finance.ua
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Правительство Японии планирует упростить правила поездок в Украину для бизнесменов

Казна и Политика
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Правительство Японии рассматривает возможность ослабления ограничений на поездки в Украину для представителей японских компаний, помогающих восстанавливать и восстанавливать пострадавшую от российского вторжения страну.
Об этом сообщает NHK.
Отмечается, что 19−20 февраля в Токио пройдет японско-украинская конференция по содействию экономическому восстановлению Украины, на которой правительство среди других мер поддержки японских компаний государственного и частного секторов планирует объявить об упрощении правил поездок.
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На такой шаг японские власти идут по просьбе бизнесменов, которые выражали недовольство существующими запретами и усложненным порядком поездок в воюющую Украину.
Однако снятие ограничений не будет распространяться на все поездки. Обращение каждой компании будет рассматриваться министерством иностранных дел отдельно, а разрешение будет предоставляться только на определенный срок и после проверки, можно ли обеспечить бизнесменам безопасность в Украине.
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В то же время большинство правительственных чиновников негативно относятся к ослаблению ограничений на поездки в Украину, указывая, что там продолжаются активные боевые действия.
Согласно законодательству Японии, поездки ее граждан в воюющие страны и регионы запрещены, а нарушители привлекаются к административной ответственности в виде значительных штрафов.
По материалам:
Укрінформ
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