Украина получила $390 миллионов от Японии в рамках проектов Всемирного банка — Finance.ua

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Украина получила $390 миллионов от Японии в рамках проектов Всемирного банка

Казна и Политика
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Украина получила $390 миллионов от Японии в рамках проектов Всемирного банка
Украина получила $390 миллионов от Японии в рамках проектов Всемирного банка
В госбюджет Украины поступило около 390 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Финансовая помощь Японии в январе состоит из:

  • грантовой части средств на сумму $89,8 млн в рамках проекта «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины» (ARISE);
  • части средств займа в размере $300 млн в рамках проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Куда направят средства

«Привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи. Поступление такого финансирования — это весомый вклад в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, критически важными в условиях войны», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
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Проект Inspire финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (Advance Ukraine), при поддержке Правительства Японии и нацелен на обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на вызовы настоящего и в будущем.
Цель Arise — поддержка доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.
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Напомним, в 2023 году Япония стала третьим крупнейшим донором финансовой помощи Украине — около 3,6 млрд долл. США.
Также Япония и США продолжат совместную работу над сохранением санкций против россии и поддержкой Украины в соответствии с соглашением, достигнутым «Большой семеркой» в прошлом году.

Справка Finance.ua:

  • в этом году Украина должна получить 37 млрд долларов международной финансовой помощи. Однако в последующие годы эта сумма будет уменьшаться, заявлял ранее член Совета Национального банка Украины Василий Фурман;
  • государственный долг Украины вырос до 5,5 трлн гривен, что является историческим максимумом. В прошлом году долг вырос в долларовом выражении на 33,9 млрд долларов или на 30,4%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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