Украина получит от Японии 4,5 миллиарда долларов на восстановление — Finance.ua

Украина получит от Японии 4,5 миллиарда долларов на восстановление Сегодня 12:30

Украина получит от Японии 4,5 миллиарда долларов на восстановление

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в этом году председательствует в G7, заявил на саммите, что Токио готов выделить около 4,5 миллиарда долларов, чтобы помочь с восстановлением Украины.

Об этом пишет Kyodo News

Кроме этого, в заявлении, опубликованном по итогам онлайн-саммита G7, говорится, что группа «ограничивает способность россии финансировать ее незаконную войну, принимая меры по ограничению доходов россии от энергии и ее будущего потенциала в добыче».

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В рамках этих шагов G7 введет ограничения на импорт «непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в россии», а затем последующие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Лидеры стран G7 также продолжают поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием «Формула мира».

Економічна Правда По материалам:

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