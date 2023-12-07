Украина получит от Японии 4,5 миллиарда долларов на восстановление — Finance.ua

Украина получит от Японии 4,5 миллиарда долларов на восстановление
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который в этом году председательствует в G7, заявил на саммите, что Токио готов выделить около 4,5 миллиарда долларов, чтобы помочь с восстановлением Украины.
Об этом пишет Kyodo News.
Кроме этого, в заявлении, опубликованном по итогам онлайн-саммита G7, говорится, что группа «ограничивает способность россии финансировать ее незаконную войну, принимая меры по ограничению доходов россии от энергии и ее будущего потенциала в добыче».
В рамках этих шагов G7 введет ограничения на импорт «непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в россии», а затем последующие поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.
Лидеры стран G7 также продолжают поддерживать миротворческую инициативу президента Украины Владимира Зеленского под названием «Формула мира».
Поделиться новостью