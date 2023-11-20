Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления — Finance.ua
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Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления

Казна и Политика
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Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления
Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления, Фото: Facebook Денис Шмигаль
Япония планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления Украины.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, об этом шла речь на его встрече с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучикой Иватой и представителями японского бизнеса.
«Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению. Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности», — написал Шмыгаль.
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Он подчеркнул, что для нашего государства важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ІТ.
«Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины. Государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной. Благодарны японскому правительству и народу за всестороннюю помощь», — добавил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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