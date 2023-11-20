Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления — Finance.ua

Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления Сегодня 15:17 — Казна и Политика

Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления, Фото: Facebook Денис Шмигаль

Япония планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления Украины.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, об этом шла речь на его встрече с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучикой Иватой и представителями японского бизнеса.

«Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению. Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности», — написал Шмыгаль.

Читайте также Япония и ПРООН доставили в Украину два новых автотрансформатора, которые обеспечат светом полмиллиона человек

Он подчеркнул, что для нашего государства важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ІТ.

«Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины. Государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной. Благодарны японскому правительству и народу за всестороннюю помощь», — добавил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.