Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления — Finance.ua

Япония предоставит Украине 160 миллионов евро на проекты экономического восстановления
Япония планирует выделить 160 млн евро для поддержки проектов экономического обновления Украины.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, об этом шла речь на его встрече с государственным министром иностранных дел Японии Кийото Цуджи, государственным министром экономики, торговли и промышленности Кадзучикой Иватой и представителями японского бизнеса.
«Озвучил наши приоритеты быстрого восстановления: энергетика, жилье, критическая инфраструктура, гуманитарное разминирование и поддержка бизнеса. Благодарен японской делегации за миссию, которая будет способствовать дальнейшему привлечению японских компаний к восстановлению. Украина заинтересована в создании совместных предприятий, особенно в перерабатывающей промышленности», — написал Шмыгаль.
Читайте также
Он подчеркнул, что для нашего государства важно сотрудничество в сферах АПК, металлообработки, машиностроения, критического сырья и ІТ.
«Опыт Японии в послевоенном восстановлении может пригодиться для экономического восстановления Украины. Государственные министры заверили, что позиция Японии по поддержке Украины будет неизменной. Благодарны японскому правительству и народу за всестороннюю помощь», — добавил глава правительства.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью