Япония и ПРООН доставили в Украину два новых автотрансформатора, которые обеспечат светом полмиллиона человек — Finance.ua

Япония и ПРООН доставили в Украину два новых автотрансформатора, которые обеспечат светом полмиллиона человек Сегодня 06:38

Япония и ПРООН доставили в Украину два новых автотрансформатора, которые обеспечат светом полмиллиона человек

В Украину прибыли два новых мощных новых автотрансформатора, которые были приобретены и переданы Программой развития ООН в Украине и правительством Японии при тесной координации Министерства энергетики Украины.

Оборудование будет установлено на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго» для обеспечения нужд около 500 тысяч потребителей.

«Прошлой зимой во время массированных обстрелов именно автотрансформаторы были едва ли не самой ключевой целью врага. россияне коварно уничтожали это оборудование, критически важное для снабжения электроэнергией украинцев. Замена и изготовление автотрансформаторов требует времени и средств, а потребность в них для всей страны — значительная.

Поэтому эта помощь от Японии и ПРООН — чрезвычайно ценная для нас. Это мощный вклад в обеспечение энергетической безопасности Украины накануне сложной зимы, которую, надеемся, благодаря такому партнерству мы пройдем достойно", — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Яко Силье, Постоянный представитель ПРООН в Украине, отметил, что надежная энергетика является основой любой успешной нации.

«Укрепляя энергосеть Украины, мы не только снабжаем электроэнергией, но и укрепляем устойчивость нации. Учитывая вызовы, в том числе непрекращающиеся попытки нарушить энергетическую инфраструктуру Украины, это партнерство символизирует наше непреклонное обязательство поддерживать украинский народ», — сказал он.

Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори отметил устойчивость украинского народа, переживающего ежедневные российские атаки, и заверил, что Япония продолжит поддерживать Украину.

«Мы вместе прошли прошлый отопительный сезон вместе с украинскими энергетиками. И в начале нового отопительного сезона правительство Японии передает украинской стороне два трансформатора. Еще два придут к концу этого года. Также при содействии правительства Японии Украина получит еще несколько трансформаторов через Румынию».

Следует отметить, что Япония мощно поддерживает Украину, в том числе в восстановлении энергосектора, с начала полномасштабного вторжения.

Это комплексный пакет помощи, охватывающий поддержку в виде специализированного оборудования (резервных электростанций, генераторов разной мощности), необходимого для быстрого возобновления работы поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.

По состоянию на сентябрь в Украину было доставлено 12 таких грузов общим весом более 113 тонн. В их числе 256 единиц резервных электростанций и соответствующих комплектов. Другое важное направление сотрудничества — помощь Японии в развитии распределенной генерации, в частности газовых турбин, которые позволят обеспечить стабильность энергоснабжения для ряда регионов этой зимой.

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